Польский завод двигателей вывезли за океан

Польскими моторами комплектовались модели таких брендов, как Fiat, Jeep, Jeep Suzuki и других. Теперь завод свернул работу окончательно. Процесс ликвидации предприятия длился 10 месяцев. Об этом сообщают kresy.pl и ряд других польских ресурсов.

Парк оборудования демонтирован и отправлен в Бразилию, где Stellantis на своем заводе продолжит работу в Бетиме. Такое перемещение позволит компании увеличить мощности производства силовых агрегатов в Южной Америке.

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Бразильский завод является вторым по величине производителем автомобилей в Южной Америке, его производственная мощность составляет примерно 850 000 автомобилей в год. Это – одно из крупнейших предприятий Stellantis Group.

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Тем временем в Бельско-Бяле, что в каких-то 400 километрах от Львова по автодороге, более 800 работников потеряли работу. Остались пустые цеха. Stellantis был заинтересован в быстрой продаже помещений и отведенной земли, однако на этот объект было не много желающих.

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Сначала в приобретении недвижимости заинтересовалась Польская группа вооружений. Однако она впоследствии отказалась от сделки. Новым владельцем производственных цехов в конце концов стал девелопер DL Invest Group из Катовице.

Сообщается, что компания по недвижимости за бывший завод по производству двигателей заплатила 25 миллионов евро. Эта сумма даже превышает выходное пособие персонала, что продавцу только на руку.

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DL Invest Group считается серьезным инвестором. Компания работает в сфере коммерческой недвижимости, имеет логистические центры во многих городах Польши и объекты в Силезии. Эксперты предполагают, что на выкупленной территории в Бельско-Бяле вскоре может появиться еще один логистический центр.