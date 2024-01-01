Известный польский производитель автоприцепов терпит убытки

Продажи с января по март составили 128 миллионов евро, хотя производитель планировал минимальный порог в среднем где-то в пределах 171 миллиона евро. Причины не скрываются – падение спроса, слабые рыночные условия и правовое регулирование.

Как сообщает немецкий специализированный ресурс транспорта и логистики VerkehrsRunschau.de, финансовые результаты ведущего польского производителя грузовых прицепных систем в первом квартале упали значительно ниже, чем прогнозировали аналитики. Они указывали на трудности, с которыми сталкивается вся индустрия TSL в стране и в Европе, но таких убытков не ожидали.

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"Текущие прогнозы для европейского рынка транспорта и логистики, новые правовые нормы ЕС и высокие затраты на финансирование вызвали замедление спроса на новые полуприцепы и прицепы. Это имело негативное влияние на состояние транспортных компаний. Вызовы стали особенно серьезными с последнего квартала прошлого года", – отметил в письме к акционерам генеральный директор компании Wielton Павел Шатаняк.

Тентовые полуприцепы Wielton для перевозки груза навалом, расфасованным или на поддонах хорошо известны и популярны, но спрос на них почему-то не такой, как раньше. Фото: Wielton

Таким образом, за польскими перевозчиками, спрос на услуги которых упал, на путь уменьшения объемов производства и убытков вышел один из основных игроков польского автопрома Wielton. Улучшения в ближайшей перспективе менеджеры завода не видят.