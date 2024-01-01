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Відомий польський виробник автопричепів зазнає збитків

Провідний європейський виробник напівпричепів і причепів Wielton з польського міста Велюнь переживає не найкращі часи: падіння збуту виявилося набагато гіршим від очікуваного.
Польський Wielton увійшов у чорну смугу - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Wielton визнає складну ситуацію на ринку і покращень поки не очікує - попит впав

Валентин Ожго
logo11 червня, 09:30
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Продажі з січня по березень склали 128 мільйонів євро, хоча виробник планував мінімальний поріг у середньому десь в межах 171 мільйона євро. Причини не приховуються – падіння попиту, слабкі ринкові умови та правове регулювання.

Як повідомляє німецький спеціалізований ресурс транспорту та логістики VerkehrsRunschau.de, фінансові результати провідного польського виробника вантажних причіпних систем у першому кварталі впали значно нижче, ніж прогнозували аналітики. Вони вказували на труднощі, з якими стикається вся індустрія TSL в країні та в Європі, але таких збитків не очікували.

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"Поточні прогнози для європейського ринку транспорту та логістики, нові правові норми ЄС та високі витрати на фінансування викликали уповільнення попиту на нові напівпричепи та причепи. Це мало негативний вплив на стан транспортних компаній. Виклики стали особливо серйозними з останнього кварталу минулого року", – зазначив у листі до акціонерів генеральний директор компанії Wielton Павел Шатаняк.

Тентові напівпричепи Wielton для перевезення вантажу навалом, розфасованим чи на піддонах добре знані й популярні, але попит на них чомусь не такий, як раніше. Фото: Wielton

Таким чином, за польськими перевізниками, попит на послуги яких упав, на шлях зменшення обсягів виробництва та збитків вийшов один з основних гравців польського автопрому Wielton. Покращення в найближчій перспективі менеджери заводу не бачать.

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