Польский тракторный завод Ursus выкупил украинец: кто стал владельцем

Малоизвестная польская компания MI Crow, купила завод за 74 миллионов злотых. По данным Национального судебного реестра она создана 1 июля 2024 года с уставным капиталом 50 000 злотых. Об этом сообщает tygodnik-rolniczy

Компания долго присматривалась, не спешила вкладываться, дождалась пока начальная цена с первого тендера упадет на 40 процентов с 124 535 880 злотых (1 282 157 723 грн) до упомянутых в третьем тендере 74 миллионов злотых (772 161 435 грн).

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24 октября продажа состоялась, конверты были открыты и владельцем стала компания MI Crow, основателем которой является Божена Гловацкая и Олег Крот, который значится президентом компании.

Как пишет tygodnik-rolniczy.pl, Олег Крот – киевский предприниматель, один из управляющих партнеров холдинга TECHIIA. Концерн объединяет 10 технологических компаний из таких отраслей, как беспилотная авиация (дроны), ИТ, киберспорт, строительные технологии.

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В приобретенном пакете указаны производственные предприятия и другая недвижимость в Добрый Город и Люблин, гмина Закшивим и Бедашки, документация научно-исследовательских проектов Ursus, машины и оборудование на производственных предприятиях, складские здания с имуществом, а также право на использование торговой марки Ursus.

В интервью Tygodnik Poradnik Rolniczy Божена Гловацкая отметила, что новый владелец сейчас разрабатывает детальный план деятельности Ursus после его поглощения. Вероятно на нынешней неделе президент Олег Крот появится в Люблине и Добрый Город и представит планы развития Ursus.

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Новый владелец Ursus уже заявил, что это будет совершенно новая страница в истории легендарного завода. Планируется сохранить все имеющиеся рабочие места, привлечь новых специалистов и увеличить производственные мощности Ursus.

"Наша компания готова взять на себя обязательства возродить этот промышленный гигант, сохраняя при этом его уникальное наследие и давние традиции в производстве сельскохозяйственной техники", – говорится в сообщении компании.