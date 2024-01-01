Польський тракторний завод Ursus викупив українець: хто став власником

Маловідома польська компанія MI Crow, купила завод 74 мільйонів злотих. За даними Національного судового реєстру вона створена 1 липня 2024 року зі статутним капіталом 50 000 злотих. Про це повідомляє tygodnik-rolniczy

Компанія довго приглядалася, не поспішала вкладатися, дочекалася поки початкова ціна з першого тендеру впаде на 40 відсотків з 124 535 880 злотих (1 282 157 723 грн) до згаданих у третьому тендері 74 мільйонів злотих (772 161 435 грн).

Читайте також У Кропивницькому випускатимуть трактори Spike TK, що замінять білоруську техніку

24 жовтня продаж відбувся, конверти було відкрито і власником стала компанія MI Crow, засновником якої є Божена Гловацька та Олег Крот, який значиться президентом компанії.

Як пише tygodnik-rolniczy.pl, Олег Крот – київський підприємець, один із керуючих партнерів холдингу TECHIIA. Концерн об’єднує 10 технологічних компаній з таких галузей, як безпілотна авіація (дрони), ІТ, кіберспорт, будівельні технології.

Двигун вашого авто працює з перебоями? Використовуйте якісні свічки запалювання Bosch, і ви забудете про ці проблеми. Свічки Bosch підходять до 90% автопарку нашої країни, адже їх існує 640 типів. Їх використовують на конвеєрі 60% автовиробників, тож сумніватись в якості цих виробів не варто. Рекламна інформація

В придбаному пакеті зазначено виробничі підприємства та інша нерухомість в Добре Місто та Люблін, гміна Закшивим та Бєдашки, документація науково-дослідних проєктів Ursus, машини та обладнання на виробничих підприємствах, складські будівлі з майном, а також право на використання торгової марки Ursus.

В інтерв’ю Tygodnik Poradnik Rolniczy Божена Гловацька зазначила, що новий власник зараз розробляє детальний план діяльності Ursus після його поглинання. Ймовірно на нинішньому тижні президент Олег Крот з’явиться в Любліні та Добре Місто і представить плани розвитку Ursus.

Читайте також Тисячі білоруських та російських тракторів підуть під списання

Новий власник Ursus вже заявив, що це буде абсолютно нова сторінка в історії легендарного заводу. Планується зберегти всі наявні робочі місця, залучити нових спеціалістів та збільшити виробничі потужності Ursus.

"Наша компанія готова взяти на себе зобов’язання відродити цей промисловий гігант, зберігаючи при цьому його унікальну спадщину та давні традиції у виробництві сільськогосподарської техніки", – йдеться в повідомленні компанії.