У Кропивницькому випускатимуть трактори Spike TK, що замінять білоруську техніку

Оцінку відповідності та сертифікаційне свідоцтво на випуск такої техніки має видати Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого (УкрНДІПВТ).

Фахівці цієї держустанови у ході робочої поїздки на Кіровоградщину відвідали виробництво компанії AgroKar для проведення аудиту та випробування техніки. Вони ознайомились з виробничим потенціалом підприємства, оцінили якість виготовлення техніки.

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У ході випробування визначалися показники шуму, гальмівні властивості, вагові характеристики перевірка ряду інших параметрів. Вони знаходяться у межах допуску та відповідають усім нормативним документам. Детальніші результати випробувань буде розкрито у звіті обстеження виробництва та протоколах випробувань.

Лише після цього за результатами усіх проведених процедур буде прийнято рішення про надання зазначеній компанії сертифіката затвердження типу серійного виробництва.

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І хоча модель в короткому повідомленні не згадується, мова йде про 90-сильний китайський трактор Spike TK 904. Він підходить як аграріям, так і комунальникам, лісівникам і навіть промисловим підприємствам для різноманітних господарчих чи виробничих потреб.

Тут класична схема кріплення навісних і причіпних агрегатів комунального та сільськогосподарського призначення. По суті, це значно краща альтернатива серії білоруських 90-сильних машин (МТЗ 892, -920, -950 та інші).

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Якщо у "білоруса" встановлено двигун Д-245.5 Мінського моторного заводу, то у "китайця" – ліцензований Perkins об'ємом 4,3 л та номінальною частотою обертання 2200 об/хв, ресурс якого значно кращий, а сам силовий агрегат економніший. Через це вартість володіння цією машиною для комунального чи фермерського господарства більш приваблива.

Вантажність задньої навіски сягає 2500 кг. При цьому маса трактора 3400 кг. Там дві пари гідровиходів, що дозволяє ставити будь-який навісний робочий орган сільськогосподарського призначення, не кажучи вже про комунальний інструментарій.

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Звісно, умови праці механізатора тут поліпшені, починаючи від ергономіки робочого місця зі зручним кріслом, що зменшує втому, і закінчуючи люксовими накопиченнями – кондиціонер, камера переднього, заднього огляду, аудіосистема тощо.