Тисячі білоруських та російських тракторів підуть під списання

З 2022 року техніка і запчастини у Білорусі та Росія не закуповуються. Більше того, ввезти нові партії в Україну неможливо, тож деталі стали дефіцитними, дорогими та низької якості. Утримання таких енергомістких тракторів господарствам збиткове.

Тому постала гостра потреба у новій сучасній тракторній техніці надзвичайно велика. З цією метою ДП "Ліси України" оголосило мультилотовий тендер на закупівлю тракторів. Машини такого призначення в першу чергу будуть придбані для філій Слобожанського, Північного, Центрального та Подільського лісових офісів.

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Трактори лісництвам потрібні як для господарських, виробничих потреб, так і для протидії пожежам. В першу чергу це влаштування та догляд за мінералізованими смугами.

Як повідомляється в пресрелізі держпідприємства, щорічно оновлюється та створюється десятки тисяч кілометрів мінералізованих смуг, протипожежні бар’єри, розриви. У випадку пожеж трактори підвозять цистерни з водою і пожежо-технічне обладнання.

Не менш значущими є оранка в період підготовки ґрунту під лісові культури, догляд за насадженнями, трелювання деревини, будівництво та утримання лісових доріг тощо.

На сьогодні тракторний парк лісництв ДП "Ліси України" сягає 2913 одиниць. З цього числа 95% наявних тракторів — це техніка білоруського виробництва МТЗ, російського Т-40 та частково ЮМЗ, який випускався в Україні.

Тракторні парки Слобожанської філії тримаються на стареньких ”Білорусах” й давно потребують заміни. Фото: Слобожанський лісовий офіс

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Очікується, що нова техніка принесе господарствам зменшення витрат на обслуговування та утримання, економію коштів та кращу продуктивність.

На нові трактори будуть встановлені GPS трекери з системою контролю витрати палива. За умовами конкурсу в обов’язковому порядку кабіна водія має бути оснащена кондиціонером, щоб у будь-яку пору року люди могли працювати в нормальних умовах.