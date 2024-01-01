Як на третину зменшити витрати пального службових авто: цікавий досвід

За підрахунками столичного лісового офісу, витрати на паливо в автомобілях лісової охорони у всіх регіональних філіях поменшали на 25-30%. Це сталося завдяки системі віддаленого моніторингу.

У диспетчерській службі тепер відстежують не тільки пройдену відстань кожного службового автомобіля, але й бачать яким маршрутом він рухався, скільки разів і де заправлялася чи довго простоював. Ризики нецільового використання службового автотранспорту зведені до мінімуму.

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Це дозволило оптимізувати маршрути. Їх переглянули й обрали найбільш результативні. У середньому відстані рейдових маршрутів скорочено на 15-20% без втрати якості контролю.

Паралельно створюються нові лісові дороги та ремонтуються наявні, що спрощує роботу лісової охорони та, відповідно, знижує витрати палива.

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Окрім цього, заміна зношеного автопарку з енергозатратних автомобілів УАЗ, "Нива" на більш економічні автомобілі також посприяло зменшенню затрат, оскільки закуплені та передані у філії нові пікапи споживають на 15% менше пального порівняно зі старими.

Загалом станом на сьогодні, 27 серпня, за практично 8 місяців філії офісу зекономили завдяки перерахованим вище заходам майже 2 мільйони гривень.