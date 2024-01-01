Как на треть уменьшить расход топлива служебных авто: интересный опыт

По подсчетам столичного лесного офиса, расходы на топливо в автомобилях лесной охраны во всех региональных филиалах уменьшились на 25-30%. Это произошло благодаря системе удаленного мониторинга.

В диспетчерской службе теперь отслеживают не только пройденное расстояние каждого служебного автомобиля, но и видят каким маршрутом он двигался, сколько раз и где заправлялась или долго простаивал. Риски нецелевого использования служебного автотранспорта сведены к минимуму.

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Это позволило оптимизировать маршруты. Их пересмотрели и выбрали наиболее результативные. В среднем расстояния рейдовых маршрутов сокращены на 15-20% без потери качества контроля.

Параллельно создаются новые лесные дороги и ремонтируются имеющиеся, что упрощает работу лесной охраны и, соответственно, снижает расход топлива.

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Кроме этого, замена изношенного автопарка с энергозатратных автомобилей УАЗ, "Нива" на более экономичные автомобили также способствовало уменьшению затрат, поскольку закупленные и переданные в филиалы новые пикапы потребляют на 15% меньше топлива по сравнению со старыми.

Всего по состоянию на сегодня, 27 августа, за практически 8 месяцев филиалы офиса сэкономили благодаря вышеперечисленным мероприятиям почти 2 миллиона гривен.