Тысячи белорусских и российских тракторов пойдут под списание

С 2022 года техника и запчасти в Беларуси и России не закупаются. Более того, ввезти новые партии в Украину невозможно, поэтому детали стали дефицитными, дорогими и низкого качества. Содержание таких энергоемких тракторов хозяйствам убыточно.

Поэтому потребность в новой современной тракторной технике чрезвычайно велика. С этой целью ГП "Леса Украины" объявило мультилотовый тендер на закупку тракторов. Машины такого назначения в первую очередь будут приобретены для филиалов Слобожанского, Северного, Северного Центрального и Подольского лесных офисов.

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Тракторы лесничествам нужны как для хозяйственных, производственных нужд, так и для противодействия пожарам. В первую очередь это устройство и уход за минерализованными полосами.

Как сообщается в пресс-релизе госпредприятия, ежегодно обновляется и создается десятки тысяч километров минерализованных полос, противопожарные барьеры, разрывы. В случае пожаров тракторы подвозят цистерны с водой и пожарно-техническое оборудование.

Не менее значимыми являются вспашка в период подготовки почвы под лесные культуры, уход за насаждениями, трелевка древесины, строительство и содержание лесных дорог и тому подобное.

На сегодня тракторный парк лесничеств ГП "Леса Украины" достигает 2913 единиц. Из этого числа 95% имеющихся тракторов - это техника белорусского производства МТЗ, российского Т-40 и частично ЮМЗ, который выпускался в Украине.

Тракторные парки Слобожанского филиала держатся на стареньких ”Белорусах” и давно нуждаются в замене. Фото: Слобожанский лесной офис

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Ожидается, что новая техника принесет хозяйствам уменьшение затрат на обслуживание и содержание, экономию средств и лучшую производительность.

На новые тракторы будут установлены GPS трекеры с системой контроля расхода топлива. По условиям конкурса в обязательном порядке кабина водителя должна быть оснащена кондиционером, чтобы в любое время года люди могли работать в нормальных условиях.