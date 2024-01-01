Студенти училища отримали 9 тракторів: що вони на них робитимуть

Оскільки будівництво, облаштування доріг, їх догляду і ремонт без використання дорожньо-будівельних машин у нинішній час просто неможливе, то для підготовки кваліфікованих кадрів створено найсучаснішу матеріально-технічну базу.

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Як повідомляється на сайті навчального закладу, European Union in Ukraine у партнерстві з німецьким банком розвитку KfW та Міністерство освіти і науки України передали технічному навчальному закладу дев’ять одиниць дорожньо-будівельної техніки.

Студенти училища будуть відпрацьовувати на сучасних машинах практичні навички. Ця техніка допоможе осучаснити та поліпшити навчальний процес за спеціальністю "Оператор дорожньо-будівельних машин".

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В лабораторії також передано запчастини, агрегати, призначені для вивчення будови. Хлопці та дівчата в процесі навчання будуть ці наочні атрибути розбирати, збирати, виявляти несправності, ремонтувати.

Навчально-практичний центр відкрито в рамках проєкту "EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні", який реалізує Український Фонд соціальних інвестицій.

Таке матеріально-технічне поповнення пов'язано з тим, що сучасна професійна підготовка молодого робітника за професією "Дорожнє будівництво" є актуальною та має попит на національному ринку праці.

Фото: ВПУ №22, м. Сарни