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Студенти училища отримали 9 тракторів: що вони на них робитимуть

На Рівненщині у Вищому професійному училищі № 22 міста Сарни відкрито навчально-практичний "Центр інноваційного транспорту для дорожнього будівництва". Для нього передали 9 одиниць техніки.
У Сарнах готуватимуть фахівців дорожнього будівництва європейського рівня - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Підготовка досвідчених фахівців зі знанням сучасних дорожньо-будівельних машин має бути підкріплена міцною матеріально-технічною базою

Валентин Ожго
logo13 червня, 10:50
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Оскільки будівництво, облаштування доріг, їх догляду і ремонт без використання дорожньо-будівельних машин у нинішній час просто неможливе, то для підготовки кваліфікованих кадрів створено найсучаснішу матеріально-технічну базу.

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Як повідомляється на сайті навчального закладу, European Union in Ukraine у партнерстві з німецьким банком розвитку KfW та Міністерство освіти і науки України передали технічному навчальному закладу дев’ять одиниць дорожньо-будівельної техніки.

Студенти училища будуть відпрацьовувати на сучасних машинах практичні навички. Ця техніка допоможе осучаснити та поліпшити навчальний процес за спеціальністю "Оператор дорожньо-будівельних машин".

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В лабораторії також передано запчастини, агрегати, призначені для вивчення будови. Хлопці та дівчата в процесі навчання будуть ці наочні атрибути розбирати, збирати, виявляти несправності, ремонтувати.

Навчально-практичний центр відкрито в рамках проєкту "EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні", який реалізує Український Фонд соціальних інвестицій.

Таке матеріально-технічне поповнення пов'язано з тим, що сучасна професійна підготовка молодого робітника за професією "Дорожнє будівництво" є актуальною та має попит на національному ринку праці.

Фото: ВПУ №22, м. Сарни

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