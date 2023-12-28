Державна прикордонна служба України розповіла про малорозмірний наземний безпілотний евакуатор поранених, який задіяний на Бахмутському напрямку.

Сам їде та ще й санки за собою тягнути може

З бойових позицій такий дрон може вивозити у безпечне місце одного чи двох поранених, якщо долучити причіпні санчата чи ноші. Головне, щоб на позиціях було кому покласти пораненого на евакуатор чи причіп, коли сам поранений це зробити не спроможний.

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Далі справа оператора дрона. Він завдяки джойстиковому посту управління (стандартний пульт FlySky FS-GT2G) може як самостійно пересуватися на електричних ношах, так і дистанційно ними керувати. В тому числі за півтора-два кілометри, якщо є камера.

Але здебільшого робот працює в зоні візуального контакту, оскільки задля здешевлення мінітранспортера на нього не ставлять відеокамеру. На скриншотах з відео демонструється роботу медеваука в найпростішому виконанні.

При потребі евакуаційна платформа може доставляти на бойові позиції боєприпаси, у т.ч. мінометні, харчі, воду амуніцію чи будь-яке інше майно.

У дрона-евакуатора – житомирські корені

І хоча ні модель, ні виробник у публікації не згадується, експерти Авто24 дійшли до висновку, що цей спецтранспорт для евакуації з поля бою постраждалих/покалічених захисників розробив і виготовив переселенець зі Словянська, інженер Дмитро Мамонов, який нині проживає у Житомирі.

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Окрім схожості конструкції, на це вказує невеличкий трафарет у вигляді набитого малюнка: при укрупненні фото та кадрів відео чітко проглядаються букви ТБ в орнаменті, що притаманно "Танковому бюро". Саме воно займається просуванням розробленого Мамоновим мініспецтранспорту.

Рівно рік тому Дмитро Мамонов у майстерні знайомого змайстрував перший діючий прототип медичного евакуаційного шасі, потім провів його вдосконалення. Тепер акумуляторна машина може на одній зарядці працювати 60 хвилин. З власною вагою 60 кілограмів платформа бере на себе ще добрий центнер.

У міжсезоння чи в погану погоду, а також в умовах снігової цілини, ожеледиці, дощової м'якої основи відкритого ґрунту, ріллі чи трав'янистого поля, мінітранспортер для евакуації ходить у гусеничному виконанні. Коли погода суха, основа тверда, то металево-гумова гусенична стрічка знімається й евакуатор працює як колісна машина з притаманним “гусеничним” бортовим поворотом.

Розробник вказує на вантажність 120 кілограмів, але тут є запас витривалості й при потребі ця гусенична машина візьме навіть більше. Не випадково прикордонники вказують 200-кілограмову вантажність маленької платформи.

Після успішних випробувань інноваційної гусеничної платформи для евакуації поранених на бойових позиціях ЗСУ активно пішли заявки на медичні електроноші. Вони набагато дешевші від аналогічних і менші від більш масивних закордонних безпілотних евакуаторів. І це наші захисники оцінили.

Постулат привабливості в тому, що завдяки невеличкій висоті електричний медевакуатор практично не проглядається в складках місцевості й малопомітний для прямого ураження. Ми спеціально зробили скриншот, щоб можна було порівняти розмір платформ стосовно статури прикордонника в повній екіпіровці (фото нижче).

Беруть наземний евакуаційний дрон не тільки прикордонники, але й підрозділи територіальної оборони, десантно-штурмові бригади, морські піхотинці та інші загони, оскільки мова йде про порятунок захисників.

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Скажімо, 1 грудня на сайті "Танкове бюро" з’явилося повідомлення, що бійці 1-го механізованого батальйону 117-ї окремої механізованої бригади для евакуації поранених під час бою та під обстрілами отримали навіть не одне, а два таких шасі. Їх захисникам придбали не по 75 000 гривень, по 70 000, заплативши 140 000 гривень. А на зекономлені гроші ще й вдалося відремонтували автівку.

Студенти робитимуть дрони в навчальних лабораторіях

Майданчиків для виготовлення маломірного евакуаційного спецтранспорту стає більше. До справи долучилися студенти: 15 листопада КПІ ім. І. Сікорського безплатно отримав ліцензію на право виготовлення евакуаційних електроношей Дмитра Мамонова.

Тепер у виробничих приміщеннях та лабораторіях навчального закладу студенти разом з викладачами виготовлятимуть акумуляторні еваконоші. Цим вчинком вони не тільки зроблять внесок у наближення довгоочікуваної Перемоги, але й своєю продукцією рятуватимуть наших захисників і захисниць, що уже знаково.