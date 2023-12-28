Государственная пограничная служба Украины рассказала о малоразмерном наземном беспилотном эвакуаторе раненых, который задействован на Бахмутском направлении.

Сам едет да еще и санки за собой тянуть может

С боевых позиций такой дрон может вывозить в безопасное место одного или двух раненых, если приобщить прицепные сани или носилки. Главное, чтобы на позициях было кому положить раненого на эвакуатор или прицеп, когда сам раненый это сделать не способен.

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Далее дело оператора дрона. Он благодаря джойстиковому посту управления (стандартный пульт FlySky FS-GT2G) может как самостоятельно передвигаться на электрических носилках, так и дистанционно ими управлять. В том числе за полтора-два километра, если есть камера.

Но в основном робот работает в зоне визуального контакта, поскольку для удешевления минитранспортера на него не ставят видеокамеру. На скриншотах из видео демонстрируется работу медэваука в самом простом исполнении.

При необходимости эвакуационная платформа может доставлять на боевые позиции боеприпасы, в т.ч. минометные, продукты, воду амуницию или любое другое имущество.

У дрона-эвакуатора – житомирские корни

И хотя ни модель, ни производитель в публикации не упоминается, эксперты Авто24 пришли к выводу, что этот спецтранспорт для эвакуации с поля боя пострадавших/раненых защитников разработал и изготовил переселенец из Славянска, инженер Дмитрий Мамонов, который сейчас проживает в Житомире.

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Кроме сходства конструкции, на это указывает небольшой трафарет в виде набитого рисунка: при укрупнении фото и кадров видео четко просматриваются буквы ТБ в орнаменте, что присуще "Танковому бюро". Именно оно занимается продвижением разработанного Мамоновым мини-спецтранспорта.

Ровно год назад Дмитрий Мамонов в мастерской знакомого смастерил первый действующий прототип медицинского эвакуационного шасси, затем провел его совершенствование. Теперь аккумуляторная машина может на одной зарядке работать 60 минут. С собственным весом 60 килограммов платформа берет на себя еще добрый центнер.

В межсезонье или в плохую погоду, а также в условиях снежной целины, гололеда, дождевой мягкой основы открытого грунта, пашни или травянистого поля, мини-транспортер для эвакуации ходит в гусеничном исполнении. Когда погода сухая, основа твердая, то резиновая гусеничная лента снимается и эвакуатор работает как колесная машина с присущим ему бортовым поворотом.

Разработчик указывает на грузоподъемность 120 килограммов, но здесь есть запас выносливости и при необходимости эта гусеничная машина возьмет даже больше. Не случайно пограничники указывают 200-килограммовую грузоподъемность маленькой платформы.

После успешных испытаний инновационной гусеничной платформы для эвакуации раненых на боевых позициях ВСУ активно пошли заявки на медицинские электроносилки. Они намного дешевле аналогичных и меньше более массивных зарубежных беспилотных эвакуаторов. И это наши защитники оценили.

Постулат привлекательности в том, что благодаря небольшой высоте электрический медэвакуатор практически не просматривается в складках местности и малозаметен для прямого поражения. Мы специально сделали скриншот, чтобы можно было сравнить размер платформ относительно телосложения пограничника в полной экипировке (фото ниже).

Берут наземный эвакуационный дрон не только пограничники, но и подразделения территориальной обороны, десантно-штурмовые бригады, морские пехотинцы и другие отряды, поскольку речь идет о спасении защитников.

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Скажем, 1 декабря на сайте "Танковое бюро" появилось сообщение, что бойцы 1-го механизированного батальона 117-й отдельной механизированной бригады для эвакуации раненых во время боя и под обстрелами получили даже не одно, а два таких шасси. Их защитникам приобрели не по 75 000 гривен, по 70 000, заплатив 140 000 гривен. А на сэкономленные деньги еще удалось отремонтировать машину.

Студенты будут делать дроны в учебных лабораториях

Площадок для изготовления маломерного эвакуационного спецтранспорта становится больше. К делу присоединились студенты: 15 ноября КПИ им. И. Сикорского бесплатно получил лицензию на право изготовления эвакуационных электроносилок конструкции Дмитрия Мамонова.

Теперь в производственных помещениях и лабораториях учебного заведения студенты вместе с преподавателями будут изготавливать аккумуляторные транспортеры переднего края. Этим поступком они не только сделают вклад в приближение долгожданной Победы, но и своей продукцией будут спасать наших защитников и защитниц, что уже знаково.