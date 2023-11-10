В условиях фронта и боевого участия проходит испытание универсальный наземный робот Sirko отечественного оборонного кластера Brave1.

Полное рабочее название этого транспортного средства – UGV Sirko-S1. Как отмечает на своей странице в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, это робот-универсал.

"Sirko может помогать военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций", – говорит глава Минцифры.

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Напомним, под патронатом этого ведомства с апреля нынешнего года действует Defence Tech кластер Brave1. Он стал единственной платформой для сотрудничества разработчиков военных технологий с компаниями, государством и армией. И это уже приносит определенные результаты в производстве нового оружия и техники.

Это разведчик, эвакуатор раненых, транспортер для подвоза на самую передовую боеприпасов, воды, продовольствия и всяческого необходимого для защитников имущества. Фото: Михаил Федоров/Telegram-канал

UGV Sirko-S1 имеет маленькие габариты, и способен незаметно в складках местности "безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки". Платформа роботизированной повозки способна нести на себе максимальную полезную нагрузку до 200 кг.

При необходимости усилия робота-малыша хватит тащить за собой пластиковые носилки/санки с раненым и это будет гораздо быстрее, чем такую эвакуацию плашмя начнет проводить санитар.

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Разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях, продолжает Михаил Федоров. В дальнейшем разработчики планируют "оборудовать работа боевой турелью или установить модули с манипуляторами для разминирования и минирования территорий".