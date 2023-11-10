В умовах фронту й бойової участі проходить випробування універсальний наземний робот Sirko вітчизняного оборонного кластера Brave1.

Повна робоча назва цього транспортного засобу – UGV Sirko-S1. Як зазначає на своїй сторінці в Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, це робот-універсал.

"Sirko може допомагати військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій", — говорить очільник Мінцифри.

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Нагадаємо, під патронатом цього відомства з квітня нинішнього року діє Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. І це вже дає певні результати у виробництві нової зброї та техніки.

Це – розвідник, евакуатор поранених, транспортер для підвозу на самісіньку передову боєприпасів, води, харчів та усілякого необхідного для захисників майна. Фото: Михайло Федоров/Telegram-канал

UGV Sirko-S1 має маленькі габарити, тож спроможний непомітно у складках місцевості "безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки". Платформа роботизованої підводи спроможна нести на собі максимальне корисне навантаження до 200 кг.

При потребі зусилля робота-малюка вистачить тягнути за собою пластикові ноші/санки з пораненим і це буде набагато швидше, ніж таку евакуацію плазом проводитиме санітар.

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Розробка вже показала успішні результати в бойових умовах, продовжує Михайло Федоров. Надалі розробники планують "обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі з маніпуляторами для розмінування й мінування територій".