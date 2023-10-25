Наземний робот-камікадзе Ratel S з клеймом вітчизняного виробника пройшов польові випробування й запущений у серійне виробництво.

Невеличку за розміром 4-колісну машинку з дистанційною схемою керування українські розробники позиціонують як одноразову бойову одиницю. Це – самогубець, що здатний нести на собі кілька десятків кілограмів вибухівки у вигляді протитанкових чи протипіхотних мін. Якщо точніше, то 35-40 кг.

Завдяки своїй низькій габаритній висоті, а його верхня частиною навіть не дістає колін людини середнього зросту, робот-камікадзе може непомітно і, головне, тихо проникнути на ворожі позиції і під днищем танка виконати свою основну місію – підірвати техніку.

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На експериментальні моделі Ratel весною нинішнього року завантажувався в міжколісній ніші двома мінами TM-62 AT по 9 кілограмів кожна. Маючи 2 х 8 кілограмів вибухівки, такий вбивця спроможний вивести з ладу важкий танк.

На цій базі також можна встановлювати бойовий модуль. Це - не що інше, як дистанційно керована "тачанка" з кулеметом на платформі. Таку роботизовану установку можна виводити далеко за власні позиції й знищувати живу силу ворога як в обороні, так і в наступі.

Робот-камікадзе Ratel S з вкладеною у спеціальну нішу протитанковою міною. Зверху лягає ще одна така ж міна. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Як повідомляє на своїй сторінці очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров, робот-вбивця техніки та живої сили ворога спроможний ходити на 6-кілометровій відстані від оператора. Без підзарядки машина може працювати дві години, долати перешкоди висотою 20-25 см. Середня швидкість пересування по пересічній місцевості – 24 км/год.

З поданих фотокарток можна зрозуміти, що робот-камікадзе окрім протитанкових мін, може також на собі нести мінометні постріли. Вони не встановлюються в нішу, а просто накладаються зверху й фіксуються будь-якими засобами кріплення – дротом, пасками, стяжками.

Вересневий відеосюжет про робота-камікадзе на стадії польових випробовувань телеканалу «1+1».