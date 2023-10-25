Наземный робот-камикадзе Ratel S с клеймом отечественного производителя прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.

Небольшую по размеру четырехколесную машинку с дистанционной схемой управления украинские разработчики позиционируют как одноразовую боевую единицу. Это самоубийца, способный нести на себе несколько десятков килограммов взрывчатки в виде противотанковых или противопехотных мин. Если вернее, то 35-40 кг.

Благодаря своей низкой габаритной высоте, а его верхняя часть даже не достает колен человека среднего роста, робот-камикадзе может незаметно и, главное, тихо проникнуть на вражеские позиции и под днищем танка выполнить свою основную миссию – взорвать технику.

Читайте также Колесные работы-пулеметчики усилят наступление

На экспериментальные модели Ratel весной этого года загружался в межколесной нише двумя минами TM-62 AT по 9 килограммов каждая. Имея 2 х 8 килограммов взрывчатки, такой убийца способен вывести из строя тяжелый танк.

На этой базе можно устанавливать боевой модуль. Это – не что иное, как дистанционно управляемая "тачанка" с пулеметом на платформе. Такую роботизированную установку можно выводить далеко за свои позиции и уничтожать живую силу врага как в обороне, так и в наступлении.

Робот-камикадзе Ratel S с вложенной в специальную нишу противотанковой миной. Сверху ложится еще одна такая же мина. Фото: Михаил Федоров/Telegram

Как сообщает на своей странице глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, робот-убийца техники и живой силы врага способен ходить на 6-километровом расстоянии от оператора. Без подзарядки машина может работать два часа, преодолевать препятствия высотой 20-25 см. Средняя скорость передвижения по пересеченной местности – 24 км/ч.

Из представленных фотографий можно понять, что робот-камикадзе кроме противотанковых мин может также на себе нести минометные выстрелы. Они не устанавливаются в нишу, а просто накладываются сверху и фиксируются любыми крепежными средствами – проволокой, ремнями, стяжками.

Сентябрьский видеосюжет о роботе-камикадзе на стадии полевых испытаний телеканала «1+1».