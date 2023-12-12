Роботизированная платформа AGEMA от компании Milanion из ОАЭ передана спецподразделению ГУР Kraken для выполнения боевых задач.

Военный беспилотник AGEMA – универсальная платформа, на которую можно установить разнообразные варианты вооружения. Она рассчитана на выполнение разного рода миссий: логистическая поддержка, ведения разведки, эвакуация раненых с поля боя, запуск своих БПЛА или борьба с вражескими дронами, обеспечение сотовой связи, выполнение других гуманитарных функций. Может передвигаться по воде, приспособлена для экстремальной проходимости.

Масса платформы AGEMA составляет 602 килограмма, силовая установка – двигатель внутреннего сгорания на 40 лошадиных сил. Эта платформа может брать до 622 килограммов нагрузки при движении на суше, до 330 килограммов при движении на воде, или же буксировать груз до 544 килограммов. Скорость движения на суше составляет при этом до 29 км/ч, на воде – до 5 км/ч.

Напомним подобный беспилотник мы уже тестировали

Управление комплексом осуществляется дистанционно, возможно программирование на выполнение автономных задач. Обладает способностью следовать за солдатами на определенном расстоянии или вести группу солдат.

Разработчиком этой платформы является компания Milanion из Объединенных Арабских Эмиратов, а поставщиком – компания "Украинская бронетехника".

"Украинская бронетехника" надеется получить от военных информацию о том, как система показала себя в боевых условиях и как ее стоит оптимизировать, чтобы она была максимально эффективной.

Компания "Украинская бронетехника" еще в 2021 году заключила соглашение с компанией Milanion из Объединенных Арабских Эмиратов о совместном производстве в Украине роботизированной системы AGEMA. К сожалению, война помешала этим планам.

Получив информацию об использовании в боевых условиях, компания сможет максимально оперативно доработать AGEMA в соответствии с запросом военных и наладить поставки Силам Обороны Украины.