Роботизована платформа AGEMA від компанії Milanion з ОАЕ передана спецпідрозділу ГУР Kraken для виконання бойових завдань.

Військовий безпілотник AGEMA – універсальна платформа, на яку можна встановити різноманітні варіанти озброєння. Вона розрахована на виконання різного роду місій: логістична підтримка, ведення розвідки, евакуація поранених з поля бою, запуск своїх БПЛА або ж боротьба з ворожими дронами, забезпечення стільникового зв’язку, виконання інших гуманітарних функцій. Може пересуватись по воді, пристосована для екстремальної прохідності.

Маса платформи AGEMA складає 602 кілограми, силова установка – двигун внутрішнього згоряння на 40 кінських сил. Ця платформа може брати до 622 кілограмів навантаження при русі на суші, до 330 кілограмів при русі на воді, або ж буксирувати вантаж до 544 кілограмів. Швидкість руху на суші складає при цьому до 29 км/год, на воді – до 5 км/год.

Нагадаємо подібний беспілотник ми вже тестували

Управління комплексом здійснюється дистанційно, можливе програмування на виконання автономних завдань. Має здатність слідувати за солдатами на певній відстані або вести групу солдат.

Розробником цієї платформи є компанія Milanion з Об’єднаних Арабських Еміратів, а постачальником – компанія “Українська бронетехніка”.

“Українська бронетехніка” сподівається отримати від військових інформацію про те, як система показала себе в бойових умовах та як її варто оптимізувати, щоб вона була максимально ефективною.

Компанія “Українська бронетехніка” ще в 2021 році уклала угоду з компанією Milanion з Об’єднаних Арабських Еміратів про спільне виробництво в Україні роботизованої системи AGEMA. На жаль, війна перешкодила цим планам.

Отримавши інформацію про використання в бойових умовах, компанія зможе максимально оперативно доопрацювати AGEMA відповідно до запиту військових та налагодити постачання Силам Оборони України.