Ця машина наробила чимало галасу в ЗМІ. Рашисти навіть оголосили винагороду за неї в розмірі 1 мільйон дерев'яних рублів. Ну дуже вже їм хочеться отримати зразок справжньої техніки, а не якийсь там "аналоговнєт".

Цей невеличкий транспортний засіб на гусеничному ходу від естонської компанії Milrem Robotics називається THeMIS. Він вже стоїть на озброєнні трьох армій країн НАТО – Німеччини, це Естонія та Норвегія. Хоча насправді закупили цю машину 13 країн, але їх не використовують на постійній основі. А в Україні THeMIS матиме перший досвід використання в справді бойових умовах.

Більше інформації про безпілотний робот THeMIS

Гусеничного дрона для ЗСУ привіз фонд Петра Порошенка разом із добровольчим батальоном «Госпітальєри», яким керує його засновниця Яна Зінкевич.

Аби зрозуміти, як THeMIS поводиться на полі бою «Госпітальєри» навіть показали ціле відпрацювання. Відповідно до легенди, підрозділ потрапив до засідки, двох бійців було поранено і вони потребували евакуації. В повітря для визначення місцеположення поранених підняли коптер і за «трьохсотими» споряджають робота, який вивозить їх з-під обстрілу. Потім поранених перевантажують до медевака та вивозять з поля бою.

Насправді головне призначення цієї машини - це рятувати життя. Так, в базовій версії ноші кріпляться на горі, на гусеницях. Хоча військові кажуть, що більш безпечно перевозити поранених в кузові між двома гусеницями.

Концептуально влаштовано все геніально, адже це два окремих блоки з гусеницями, кожен блок має свій дизельний двигун і свій генератор який виробляє електрику для електромотора. І в кожному блоці розташовано свою батарею, яка накопичує заряд. Можуть застосовуватися або свинцево-кислотні, або літій-іонні акумулятори.

В гібридному налаштуванні машина може мати автономність до 15 годин, тобто це багато. Суто на електриці може їздити півтори години, - цього вистачить, аби дістатися до місця, де є поранений і повернутися назад.

Цей транспорт здатен взяти на борт 700-750 кіло корисного навантаження. І це означає, що він може не тільки підвозити поранених, але й використовуватися як шасі для зброї. На нього можна встановлювати будь-що. Кулемети, автоматичні гармати, протитанкові системи, «Стугни», «Джавеліни». Це значно розширює горизонти використання цього транспортного засобу.

Цікаво що бездоріжжя фактично - це його стихія не лише через гусениці, але й через солідний кліренс 40-60 см, в залежності від того, який кузов встановлено. Більше того, є лебідка, яка здатна витягнути автомобіль. В нього багато тяги, він легко стартує з місця. Максимальна швидкість 20 км/год.

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Це найбільший гаджет з тих, якими мені доводилося керувати дистанційно. І найдорожчий, бо ціна стартує з 300 тисяч євро. Та в кого повернеться язик сказати що дорого, вважаючи скільки життів він може рятувати.

Розганяється робот дуже жваво. Адже у електромоторів максимальний момент розвивається вже з першого ж оберту. Але тільки-но оператор відпускає кнопку вперед на пульті, електромотори так же різко гальмують. При цьому завдяки гусеницям від здатен працювати за будь-якої погоди.

Велика перевага робота у тому, що для противника він майже "невидимий", бо використовує захищену лінію, і його важко засікти засобами РЕБ. Також в електричному режимі THeMIS майже не чутно. Та все одно військові планують оснастити його бронею.

Ця машина має дальність керування, тобто може знаходитися від оператора на відстані 1,5 км, а якщо ще й в полі прямої видимості – то й значно більше.

Автономність забезпечується великою кількістю датчиків: лідари, камери високої роздільної здатності, інфрачервоні камери, тепловізори, ціла когорта спеціальної техніки, яка дозволяє їхати в різних режимах. Тобто машина може слідувати за оператором, просто їхати ззаду, можна задати маршрут з пункту А в пункт Б. Машина може їхати в групі, якщо є кілька таких транспортних засобів.

Втім, на сайті естонського виробника Milrem Robotics є значно більші іграшки. Це автономні танки, тому волонтерам є куди рости, аби привезти друзів для цього робота.