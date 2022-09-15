Эта машина наделала немало шума в СМИ. Рашисты даже объявили вознаграждение за нее в размере 1 миллиона деревянных рублей. Ну уж очень им хочется получить образец настоящей техники, а не какой-то там "аналоговнет".

Это небольшое транспортное средство на гусеничном ходу от эстонской компании Milrem Robotics называется THeMIS. Он уже стоит на вооружении трех армий стран НАТО – Германии, Эстонии и Норвегии. Хотя на самом деле закупили машину 13 стран, но их не используют на постоянной основе. А в Украине THeMIS будет иметь первый опыт использования в действительно боевых условиях.

Больше информации о беспилотном роботе THeMIS

Гусеничный дрон для ВСУ привез фонд Петра Порошенко вместе с добровольческим батальоном “Госпитальеры”, которым руководит его основательница Яна Зинкевич.

Чтобы понять, как THeMIS ведет себя на поле боя “Госпитальеры” даже показали целую отработку. Согласно легенде, подразделение попало в засаду, двое бойцов были ранены и нуждались в эвакуации. В воздух для определения местоположения раненых подняли коптер и за “трехсотыми” снаряжают робота, который вывозит их из-под обстрела. Затем раненых перегружают в медицинский эвакуатор и вывозят с поля боя.

На самом деле главное предназначение этой машины – это спасать жизни. В базовой версии ноши крепятся вверху, на гусеницах. Хотя военные говорят, что безопаснее перевозить раненых в кузове между двумя гусеницами.

Концептуально устроено все гениально, ведь это два отдельных блока с гусеницами, каждый блок имеет свой дизельный двигатель и свой генератор, производящий электричество для электромотора. И в каждом блоке расположена своя батарея, которая накапливает заряд. Могут применяться либо свинцово-кислотные, либо литиево-ионные аккумуляторы.

В гибридной настройке машина может иметь автономность до 15 часов, то есть это много. Чисто на электричестве может ездить полтора часа, – этого хватит, чтобы добраться до места, где есть раненый и вернуться назад.

THeMIS способен взять на борт 700-750 кило полезной погрузки. И это значит, что он может не только подвозить раненых, но и использоваться как оружейное шасси. На него можно устанавливать что угодно. Пулеметы, автоматические пушки, противотанковые системы, “Стугны”, “Джавелины”. Это значительно расширяет горизонты использования этого транспортного средства.

Интересно что бездорожье фактически – это его стихия не только из-за гусениц, но и из-за солидного клиренса 40-60 см, в зависимости от того, какой кузов установлен. Более того, есть лебедка, которая способна вытащить автомобиль. У него много тяги, легко стартует с места. Максимальная скорость 20 км/ч.

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Это самый большой гаджет из тех, которыми мне приходилось управлять дистанционно. И самый дорогой, потому что цена стартует от 300 тысяч евро. Но у кого повернется язык сказать что дорого, учитывая, сколько жизней он может спасать?

Разгоняется робот очень живо. Ведь у электромоторов максимальный момент развивается уже с первого же оборота. Но как только оператор отпускает кнопку вперед на пульте, электромоторы так же резко тормозят. При этом благодаря гусеницам он способен работать в любую погоду.

Большое преимущество робота в том, что для противника он почти "невидим", потому что использует защищенную линию, и его трудно засечь средствами РЭБ. Также в электрическом режиме THeMIS почти не слышно. И все равно военные планируют оснастить его броней.

Эта машина имеет дальность управления, то есть может находиться от оператора на расстоянии 1,5 км, а если еще и в поле прямой видимости – то гораздо больше.

Автономность обеспечивается большим количеством датчиков: лидары, камеры высокого разрешения, инфракрасные камеры, тепловизоры, целая когорта специальной техники, позволяющая ехать в разных режимах. То есть THeMIS может следовать за оператором, просто ехать сзади, можно задать маршрут из пункта А в пункт Б. Машина может ехать в группе, если есть несколько транспортных средств.

Впрочем, на сайте эстонского производителя Milrem Robotics есть гораздо большие игрушки. Это автономные танки, поэтому волонтерам есть куда расти, чтобы привезти друзей для этого робота.