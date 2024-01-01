Студенты училища получили 9 тракторов: что они на них будут делать

Поскольку строительство, обустройство дорог, их ухода и ремонт без использования дорожно-строительных машин в настоящее время просто невозможно, то для подготовки квалифицированных кадров создана современная материально-техническая база.

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Как сообщается на сайте учебного заведения, European Union in Ukraine в партнерстве с немецким банком развития KfW и Министерство образования и науки Украины передали техническому учебному заведению девять единиц дорожно-строительной техники.

Студенты училища будут отрабатывать на современных машинах практические навыки. Эта техника поможет осовременить и улучшить учебный процесс по специальности "Оператор дорожно-строительных машин".

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В лаборатории также переданы запчасти, агрегаты, предназначены для изучения строения. Ребята в процессе обучения будут эти наглядные атрибуты разбирать, собирать, выявлять неисправности, ремонтировать.

Учебно-практический центр открыт в рамках проекта "EU4Skills: Модернизация инфраструктуры системы профессионально-технического образования в Украине", который реализует Украинский Фонд социальных инвестиций.

Такое материально-техническое пополнение связано с тем, что современная профессиональная подготовка молодого рабочего по профессии "Дорожное строительство" является актуальной и пользуется спросом на национальном рынке труда.

Фото: ВПУ №22, г. Сарны