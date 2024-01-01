Польские фермеры снова объявили забастовку с перекрытием украинской границы

С указанной даты Podkarpacka Oszukana Wieś будет протестовать на дороге DK 28 возле железнодорожного виадука на въезде в Медику. Решение протестовать уже принято. Причиной блокировки является провал переговоров с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским – ожидаемых результатов помощи правительству они не принесли.

Фермеры организуют этот протест несмотря на несогласие мэра гмины Медика на такие действия. Поэтому организаторы акции обратились в Окружной суд в Перемышле и выиграли. Они, пишет tygodnik-rolniczy.pl, будут отстаивать свои права, выставляя сразу несколько требований.

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В частности, указывается об отсутствии помощи из-за засухи. Выделенного финансирования на покрытие убытков от засухи хватит лишь незначительной части фермеров. В некоторых воеводствах потери превышают 30%, а помощь покроет лишь 5-6 процентов хозяйств, которые подали заявки на оценку.

Инфографика: Podkarpacka Oszukana Wieś

Следующая причина протеста – отсутствие определения активного фермера. Его должны были ввести в этом году, но законотворческая работа затягивается. И определить, кто на самом деле является фермером и производит продовольствие для рынка, очень важно, ведь это связано с прямыми дотациями.

Акция протеста также состоится против соглашения между ЕС и Меркосур, которое должно быть подписано в ноябре. Фермеры предупреждают, что страну заполонит дешевая еда из Южной Америки. Только говядины на рынок ЕС может попасть до 100 тыс. тонн.

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Причиной новой волны протеста также является выход министра сельского хозяйства из подписанного с фермерами соглашения. Речь идет об отсутствии обещанного списания сельскохозяйственного налога для всех аграриев. Правительство передумало и оказало поддержку в этой сфере только пострадавшим от наводнения, града и морозов.

Еще одна причина забастовки – снижение ставок экосхемы. Аграрии разочарованы, потому что рассчитывали на финансовое вливание на уровне прошлого года. При этом размеры субсидий уменьшили до 40 процентов.

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– Мы не можем больше слушать эти обещания, что все будет хорошо. Министр должен что-то сделать, чтобы улучшить нашу ситуацию, потому что мы в убытке. Если ничего не изменится, мы будем требовать его отставки, – говорит Роман Кондров, лидер Podkarpacka Oszukana Wieś.

Относительно даты, то начало протеста 23 ноября организаторы связывают с годовщиной большого протеста в Медике, стартовавшего в прошлом году именно в этот день. При этом организаторы ни словом не обмолвились, что внутренние свои проблемы они переносят на международный транспортный коридор и зажимают грузовое сообщение Украины со всем миром.