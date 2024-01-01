Польські фермери знову оголосили страйк з перекриттям українського кордону

З зазначеної дати Podkarpacka Oszukana Wieś протестуватиме на дорозі DK 28 біля залізничного віадука на в’їзді до Медики. Рішення протестувати вже прийнято. Причиною блокування є провал переговорів з міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським – очікуваних результатів допомоги уряду вони не принесли.

Фермери організовують цей протест попри незгоду мера гміни Медика на такі дії. Тому організатори акції звернулися до Окружного суду в Перемишлі та виграли. Вони, пише tygodnik-rolniczy.pl, будуть відстоювати свої права, вказуючи відразу кілька вимог.

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Зокрема, вказується про відсутність допомоги через посуху. Виділеного фінансування на покриття збитків від посухи вистачить лише незначній частині фермерів. У деяких воєводствах втрати перевищують 30%, а допомога покриє лише 5-6 відсотків господарств, які подали заявки на оцінку.

Інфографіка: Podkarpacka Oszukana Wieś

Наступна причина протесту – відсутність визначення активного фермера. Його мали запровадити цього року, але законотворча робота затягується. І визначити, хто насправді є фермером і виробляє продовольство для ринку, дуже важливо, адже це пов’язано з прямими дотаціями.

Акція протесту також відбудеться проти угоди між ЄС і Меркосур, яка має бути підписана в листопаді. Фермери попереджають, що країну заполонить дешева їжа з Південної Америки. Тільки яловичини на ринок ЄС може потрапити до 100 тис. тонн.

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Причиною нової хвилі протесту також є вихід міністра сільського господарства з підписаної з фермерами угоди. Йдеться про відсутність обіцяного списання сільськогосподарського податку для всіх аграріїв. Уряд передумав і надав підтримку в цій сфері лише постраждалим від повені, граду та морозів.

Ще одна причина страйку – зниження ставок екосхеми. Аграрії розчаровані, бо розраховували на фінансове вливання на рівні минулого року. При цьому розміри субсидій зменшили до 40 відсотків.

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– Ми не можемо більше слухати ці обіцянки, що все буде добре. Міністр повинен щось зробити, щоб покращити нашу ситуацію, тому що ми в збитку. Якщо нічого не зміниться, ми будемо вимагати його відставки, – каже Роман Кондров, лідер Podkarpacka Oszukana Wieś.

Щодо дати, то початок протесту 23 листопада організатори пов’язують з річницею великого протесту у Медиці, що стартував торік саме в цей день. При цьому організатори жодним словом не обмовилися, що внутрішні свої проблеми вони переносять на міжнародний транспортний коридор й затискають вантажне сполучення України з усім світом.