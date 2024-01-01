Блокада кордону повертається: польські фермери заблокували пункт пропуску

Перекриття траси розпочнеться з 10:00 ранку 04 червня до 14:00 06 червня. На виїзд з України рух вантажних автомобілів буде заблоковано повністю.

На в’їзд в Україну страйкарі обіцяють пропускати по 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також щогодини по 4 вантажівки, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги.

Щодо решти категорій транспортних засобів, то в обох напрямках рух буде здійснюватися постійно.

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І хоча причин нової акції протесту та конкретні вимоги фермерів поки не повідомляються, здогадки є. Засушлива весна пошкодила велику частину посівів, тож фермери вимагають від уряду Польщі компенсації.

Блокування МАПП "Рава-Руська – Гребенне" з повним припиненням руху вантажівок на в’їзд до Польщі та фактичне обмеження на в’їзд до України повинно привернути увагу чиновників Польщі та Євросоюзу до проблем фермерів. Щоправда, яким чином тут винуваті фури і чому має страждати логістика в Україну, польських фермерів турбує мало.