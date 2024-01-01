Блокада границы возвращается: польские фермеры заблокировали пункт пропуска

Перекрытие трассы начнется с 10:00 утра 04 июня до 14:00 06 июня. На выезд из Украины движение грузовых автомобилей будет заблокировано полностью.

На въезд в Украину забастовщики обещают пропускать по 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по 4 грузовика, которые осуществляют перевозки гуманитарной помощи в час.

Относительно остальных категорий транспортных средств, то в обоих направлениях движение будет осуществляться постоянно.

Читайте также Польские фермеры за блокадой границы забыли об обновлении тракторов

И хотя причин новой акции протеста и конкретные требования фермеров пока не сообщаются, догадки есть. Засушливая весна повредила большую часть посевов, поэтому фермеры требуют от правительства Польши компенсации.

Блокировка МАПП "Рава-Русская – Гребенное" с полным прекращением движения грузовиков на въезд в Польшу и фактическое ограничение на въезд в Украину должно привлечь внимание чиновников Польши и Евросоюза к проблемам фермеров. Правда, каким образом здесь виноваты фуры и почему должна страдать логистика в Украину, польских фермеров беспокоит мало.