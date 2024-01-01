На польських світлофорах встановили камери, що слідкують за порушниками

Система Red Light, тобто "Червоне світло", запроваджена з метою підвищення безпеки дорожнього руху. У Польщі вона вже діє на 46 дорожніх перехрестях та 4 залізничних переїздах. Про це розповідають wiadomosci.radiozet.pl, moto.pl та деякі інші рейтингові ресурси РП.

За повідомленням Центру автоматичного контролю за дорожнім рухом CANARD, невдовзі на польських дорогах пристрої для автоматичної реєстрації дорожніх правопорушень стане ще більше. Працюють вони за певним алгоритмом, які варто пам'ятати для уникнення штрафу.

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Прилади працюють автоматично – розпізнають реєстраційні номери транспортних засобів і негайно надсилають інформацію про водіїв, які порушують правила, операторам CANARD. Вони аналізують дані та виписують штрафи.

Зафіксовані докази щодо правопорушення ст. 92 § 1 Кодексу про дрібні правопорушення водієм транспортного засобу обертаються фінансовими санкціями. За проїзд на червоне світло водія можуть оштрафувати на 500 злотих (5 407 грн) і 15 штрафних балів.

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Торік на 41 перехресті в Польщі спеціальні камери, які фіксують проїзд на червоне світло, виявили майже 45 тисяч правопорушень. Щоб уникнути штрафу від системи CANARD, у водія є лише 2 секунди.

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Система фіксує номер авто, яке проїхало на червоне світло. Для цього використовується набір сучасних камер, які з’єднана з системою керування світлофором – вони працюють лише при ввімкненні заборонних сигналів.

Система Red Light починає фіксувати лише через дві секунди після ввімкнення червоного світла. Така затримка ввімкнення камер повинна убезпечити від штрафів водіїв, які в'їхали на перехрестя на жовте світло. Таким чином вони можуть безпечно виїхати з перехрестя без штрафів.

Можна буде оскаржувати рішення, але показник у 2,1 секунди після увімкнення червоного світла підтвердить правопорушення проїзду на заборонене світло світлофора.