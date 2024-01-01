На польских светофорах установили камеры, следящие за нарушителями

Система Red Light, то есть "Красный свет", введена с целью повышения безопасности дорожного движения. В Польше она уже действует на 46 дорожных перекрестках и 4 железнодорожных переездах. Об этом рассказывают wiadomosci.radiozet.pl, moto.pl и некоторые другие рейтинговые ресурсы РП.

По сообщению Центра автоматического контроля за дорожным движением CANARD, вскоре на польских дорогах устройства для автоматической регистрации дорожных правонарушений станет еще больше. Работают они по определенному алгоритму, которые следует помнить во избежание штрафа.

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Приборы работают автоматически – распознают регистрационные номера транспортных средств и немедленно присылают информацию о водителях, которые нарушают правила, операторам CANARD. Они анализируют данные и выписывают штрафы.

Зафиксированные доказательства о правонарушении ст. 92 § 1 Кодекса о мелких правонарушениях водителем транспортного средства оборачиваются финансовыми санкциями. За проезд на красный свет водителя могут оштрафовать на 500 злотых (5 407 грн) и 15 штрафных баллов.

В прошлом году на 41 перекрестке в Польше специальные камеры, которые фиксируют проезд на красный свет, обнаружили почти 45 тысяч правонарушений. Чтобы избежать штрафа от системы CANARD, у водителя есть только 2 секунды.

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Система фиксирует номер авто, которое проехало на красный свет. Для этого используется набор современных камер, которые соединена с системой управления светофором – они работают только при включении запрещающих сигналов.

Система Red Light начинает фиксировать только через две секунды после включения красного света. Такая задержка включения камер должна обезопасить от штрафов водителей, которые въехали на перекресток на желтый свет. Таким образом они могут безопасно выехать с перекрестка без штрафов.

Можно будет обжаловать решение, но показатель в 2,1 секунды после включения красного света подтвердит правонарушение проезда на запрещенный свет светофора.