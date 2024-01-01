Когда можно проехать на желтый сигнал светофора без штрафа

Эта статья поможет разобраться в тонкостях определения места остановки при включении запрещающих сигналов светофора. Поможет выяснить в каких случаях водитель имеет право проехать на желтый сигнал без риска получить штраф. Конкретизирует действия водителя в случае включения запрещающего сигнала после выезда водителя на перекресток. А также детализирует, когда факт проезда на запрещающий сигнал не будет считаться административным правонарушением.

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Какое значение имеют сигналы светофора

Согласно п. 8.7.3 ПДД сигналы светофора имеют следующие значения, в частности:

– п.8.7.3.а: "зеленый разрешает движение";

– п.8.7.3.3.в: "зеленый мигающий разрешает движение, но информирует о том, что вскоре будет включен сигнал, запрещающий движение";

– п.8.7.3.3.г: "желтый запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов";

– п.8.7.3.е: "красный ... запрещает движение";

– п.8.7.3.е: "сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о следующем включении зеленого сигнала".

В каком конкретно месте водитель должен остановиться

Согласно пункту 8.10 ПДД в случае подачи светофором сигнала, запрещающего движение, водители должны остановиться. При этом остановиться не где угодно, для остановки определено конкретное место. А именно водитель должен остановиться перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линия) или перед дорожным знаком 5.62 “Место остановки”.

Если же нет ни стоп-линии, ни знака 5.62, то определены следующие места – не ближе 10 м перед светофором или пешеходным переходом. А если и они отсутствуют – перед перекрещиваемой проезжей частью, не создавая препятствий для движения пешеходов.

Итак, указанными нормами определены конкретные места для остановки автомобиля. Соответственно правонарушением считается момент (факт) проезда автомобилем на запрещающий сигнал указанного выше конкретного места.

Когда водитель может ехать на желтый сигнал светофора

Пунктом 8.11 ПДД предусмотрено, что водителям, которые в случае включения желтого сигнала не могут остановить транспортное средство в определенном месте, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

В то же время в соответствии с подпунктом 12.9.г ПДД водителю запрещается резко тормозить (кроме случаев, когда без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие). Резкое торможение может создать опасные ситуации для транспортных средств, движущихся позади, и вызвать цепные аварии.

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Эти правила имеют целью избежать ситуаций, когда водитель, пытаясь остановиться на желтый сигнал, создает опасность для других участников дорожного движения. Поэтому, несмотря на то, что остановка на желтый сигнал может привести к аварийной ситуации, водитель имеет право продолжить движение, но только при условии обеспечения безопасности.

Как должен действовать водитель, если после проезда стоп-линии включается запрещающий сигнал

В соответствии с пунктом 16.8 ПДД водитель, который выехал на перекресток проезжих частей согласно сигналу светофора, разрешающего движение, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде. Это не касается случаев, если на перекрестках перед светофорами на пути движения водителя есть дорожная разметка 1.12 (стоп-линия) или дорожный знак 5.62. В таком случае он должен руководствоваться сигналами каждого светофора.

Итак, если стоп-линию перед светофором или сам светофор водитель пересек на зеленый сигнал и в дальнейшем включился желтый и впоследствии красный свет, то в его действиях отсутствуют никакие нарушения ПДД. Ведь он не может разворачиваться или ехать назад, поскольку такое не предусмотрено правилами и он может создать опасность для движения.

Поэтому, в соответствии с пунктом 8.11 ПДД, он просто вынужден закончить проезд на желтый или красный сигнал светофора и ехать в намеченном направлении. Это предусмотрено с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Что считается административным правонарушением

Согласно ч.2 ст.122 КУоАП проезд на запрещающий сигнал светофора предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн.

Однако, административным нарушением может быть факт проезда на запрещающий сигнал светофора "дорожной разметки 1.12 (стоп-линия)", "светофора" или иного конкретно определенного места. Но отнюдь не факт проезда всего перекрестка.

Обычно в постановлении о наложении штрафа не указывается, какой именно объект водитель проехал на запрещающий сигнал: проехал ли он стоп-линию, или он проехал светофор, или он проехал перекресток и тому подобное. Поэтому, если в постановлении не указано какое конкретное место (объект) водитель проехал, то такое постановление не соответствует требованиям закона из-за отсутствия содержания нарушения и соответственно является незаконным.

Выводы

Важность правильного понимания и соблюдения правил дорожного движения, в частности относительно проезда на желтый сигнал светофора, нельзя недооценивать. Водителям следует быть знакомыми с нормами ПДД, которые предусматривают конкретные места для остановки при включении запрещающего сигнала. Это поможет избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге.

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Кроме того, водители должны знать, что они имеют право продолжить движение на желтый сигнал, если остановка требует экстренного торможения, которое может создать опасные ситуации на дороге. Однако, это разрешено только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

Наконец, водителям следует помнить о возможности обжалования неправомерных штрафов. Если в постановлении о наложении штрафа не указано конкретное место нарушения, такое постановление может быть обжаловано как незаконное.