На 8 перекрестках Киева в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку пешеходов и велосипедистов.
На этих перекрестках до 1 ноября 2023 будут использоваться измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда.
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Эксперимент реализован на:
- просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;
- ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;
- ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Спасская – ул. Волошская;
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);
- ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).
Такие новации позволят регулировать движение всех участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные".