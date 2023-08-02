На 8 перекрестках Киева в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку пешеходов и велосипедистов.

На этих перекрестках до 1 ноября 2023 будут использоваться измененные линзы пешеходных светофоров с изображением пешехода и велосипеда.

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Эксперимент реализован на:

просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;

ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;

ул. Ивана Франко – ул. Богдана Хмельницкого;

ул. Спасская – ул. Волошская;

ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);

ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;

ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);

ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).

Такие новации позволят регулировать движение всех участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ "Светофоры дорожные".