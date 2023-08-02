В столиці у пілотному режимі впровадять суміжне світлофорне регулювання пішоходів та велосипедистів.

На цих перехрестях до 1 листопада 2023 року використовуватимуть змінені лінзи пішохідних світлофорів із зображенням пішохода та велосипеда.

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Експеримент реалізований на:

  • просп. Степана Бандери – просп. Оболонський;
  • вул. Прорізна – вул. Бориса Грінченка;
  • вул. Івана Франка – вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Спаська – вул. Волоська;
  • вул. Оноре де Бальзака – вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);
  • вул. Оноре де Бальзака – вул. Сержа Лифаря;
  • вул. Оноре де Бальзака – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);
  • вул. Вікентія Беретті – просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).

Такі новації дозволять регулювати рух усіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні".