В столиці у пілотному режимі впровадять суміжне світлофорне регулювання пішоходів та велосипедистів.
На цих перехрестях до 1 листопада 2023 року використовуватимуть змінені лінзи пішохідних світлофорів із зображенням пішохода та велосипеда.
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Експеримент реалізований на:
- просп. Степана Бандери – просп. Оболонський;
- вул. Прорізна – вул. Бориса Грінченка;
- вул. Івана Франка – вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Спаська – вул. Волоська;
- вул. Оноре де Бальзака – вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);
- вул. Оноре де Бальзака – вул. Сержа Лифаря;
- вул. Оноре де Бальзака – вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);
- вул. Вікентія Беретті – просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).
Такі новації дозволять регулювати рух усіх його учасників до введення в дію нового стандарту ДСТУ "Світлофори дорожні".