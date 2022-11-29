Вимкнені світлофори під час відсутності електроенергії в районі вже стали звичним явищем для українських водіїв, але попри це, з проїздом складних та небезпечних перехресть досі виникають складнощі.

Проїзд перехресть досить чітко регламентовано у Правилах дорожнього руху. Втім, досвідчені водії дотримуються не лише формальних, але й «неписаних» правил. За умови блекауту без них складно обійтись.

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Перше, що потрібно робити – суттєво знижувати швидкість перед перехрестям. Зазвичай на перехресті є пішохідні переходи, а при відсутності освітлення у темну пору доби, людей, які ними ходять, не завжди добре видно. Для багатьох водіїв проїзд перехресть зі швидкістю 20-30 км/год став нормою.

Інколи на складних та небезпечних перехрестях стоїть регулювальник. Згідно з Правилами дорожнього руху, його сигнали мають пріоритет над сигналами світлофора, дорожніми знаками та розміткою. Якщо регулювальника немає, слід орієнтуватись на дорожні знаки. Якщо ж і знаки відсутні, то перехрестя вважається рівнозначним, а водії керуються правилом «перешкоди праворуч». Тобто треба пропустити всі транспортні засоби, які під’їхали праворуч від вас.

“На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух”.

Щодо кругового руху, то на більшості таких перехресть перевагу мають ті, хто вже рухаються по колу. Але знову-ж таки, дивіться на знаки пріоритету – вони головні!

Знаки пріоритету регламентують черговість проїзду перехрестя

Ще один важливий момент – ввічливість. Якщо на другорядній дорозі вже зібралась черга з машин, охочих перетнути перехрестя, а трафік на головній дорозі досить жвавий – їм варто дати можливість проїхати, навіть попри знаки пріоритету.

Порушення правил проїзду перехресть, згідно з частиною другої статті 122 КУпАП, тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). Але дуже часто ігнорування цих правил може призвести до ще більш сумних наслідків – наприклад, ДТП.