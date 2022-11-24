Чому при блекауті світлофори гаснуть навіть на небезпечних перехрестях та пішохідних переходах.

У компанії ДТЕК Київські електромережі розповіли «Судово-юридичній газеті», чому в столиці під час відключень енергопостачання вимикають світлофори, навіть у темний час доби на вкрай небезпечних перехрестях та пішохідних переходах.

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Як зазначили у ДТЕК, справа в тому, що світлофори живляться від звичайних електропідстанцій. Світлофори не відносяться до категорії критичної інфраструктури, тому їх відключення відбувається виходячи із «загального підходу до стабілізаційних або екстрених відключень».

Виокремити світлофори із загального ланцюжка ліній немає можливості через специфіку побудови столичних електромереж.

Інакше, як зазначили у ДТЕК, оператор системи розподілу не зможе виконати ті зобов’язання, які ставить перед ним енергосистема в її нинішньому стані, тобто не зможе збалансувати потужність, що може привести до нових аварій та більш тривалих відключень.

Єдиний випадок, як розповіли у ДТЕК, коли світлофори можуть не потрапляти під відключення – це якщо вони живляться від тих ліній, що й об’єкти критичної інфраструктури. «Тоді вони відключеними не будуть», - зазначили у ДТЕК.

Щодо ймовірності росту числа дорожньо-транспортних пригод на перехрестях та переходах з відключеними світлофорами, то, як повідомили у ДТЕК, це питання «не до компанії».

Зазначимо, що раніше у патрульній поліції Києва також повідомили, що фактично не можуть забезпечити безпеку дорожнього руху на перехрестях і переходах з вимкненими світлофорами задіявши достатню кількість регулювальників. Замість регулювання складних перехресть, у столичній патрульній поліції запровадили «патрулювання міста екіпажами поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками».