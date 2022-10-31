Окремі світлофорні об’єкти на складних перехрестях та транспортних розв’язках столиці в одному рівні забезпечені резервним живленням.

У зв’язку зі перебоями у постачанні електроенергії роботу окремих світлофорних об’єктів на складних перехрестях та транспортних розв’язках в одному рівні забезпечено резервним живленням. Це подовжує працездатність світлофорів від 2 до 4 годин. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Читайте також: З 1 жовтня в українські водії зобов’язані вмикати ближнє світло фар

«На сьогодні 223 світлофорних об’єкти забезпечено резервним живленням. Більша частина модернізована, тобто збільшено час роботи резервного живлення. Зокрема на перехрестях: вул. Теліги–Дорогожицька, Теліги-Ольжича, Гостомельське шосе – вул. Міська, просп. Палладіна-вул. Булаховського, вул. Стеценка – Щербаківського, Харківська площа. І робота у цьому напрямі триває», – зазначив Микола Поворозник.

Окрім того, Центр організації дорожнього руху посилює співпрацю з Управлінням патрульної поліції у м. Києві для регулювання руху на перехресті.

Микола Поворозник звернувся до пішоходів столиці з проханням враховувати обставини відключення вуличного освітлення та подбати про свою безпеку. Зокрема, необхідно одягати світловідбивні елементи (флікери), аби бути помітними для водіїв у темний час доби. Флікери можна обирати у будь-якому вигляді: браслети, наклейки, стрічки, жилети, елементи одягу або навіть рефлективний одяг. Також не варто забувати про безпеку дитини: прикріпіть флікер на рюкзак, шапку, взуття тощо.

«Просимо бути особливо уважними на нерегульованих пішохідних переходах та дотримуватись Правил дорожнього руху», – закликав Микола Поворозник.