Необхідність цілодобово вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні діє під час руху авто поза населеними пунктами.

Згідно п. 9.8 ПДР України, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

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Ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання як в темний, так і в світлий час доби.

Невиконання цієї вимоги є порушенням вимог ПДР, яке для поліцейського є законною підставою зупинити автомобіль і перевірити наявні документи.

Стягнення штрафу за це порушення у розмірі 425 грн, яке виписують деякі поліцейські, спірне. Деякі юристи вважають його неправомірним – вони вважають, що за дане порушення передбачено лише усне попередження.