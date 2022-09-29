Обязанность включать ближний свет фар или дневные ходовые огни действует во время движения вне населенных пунктов.

Согласно п. 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

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Это требование правил дорожного движения обязательно для выполнения как в темное, так и в светлое время суток.

Невыполнение этого требования является нарушением требований ПДД, которое для полицейского является законным основанием остановить автомобиль и проверить имеющиеся документы.

Взыскание штрафа за это нарушение в размере 425 грн, которое выписывают некоторые полицейские, спорное. Некоторые юристы считают его неправомерным – они считают, что за данное нарушение предусмотрено только устное предупреждение.