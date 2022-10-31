Отдельные светофорные объекты на сложных перекрестках и транспортных развязках столицы в одном уровне обеспечены резервным питанием.

В связи с перебоями в снабжении электроэнергией работа отдельных светофорных объектов на сложных перекрестках и транспортных развязках в одном уровне обеспечена резервным питанием. Это удлиняет работоспособность светофоров от 2 до 4 часов. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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«На сегодняшний день 223 светофорных объекта обеспечены резервным питанием. Большая часть модернизирована, то есть увеличено время работы резервного питания. В частности, на перекрестках: ул. Телиги-Дорогожицкая, Телиги-Ольжича, Гостомельское шоссе – ул. Городская, просп. Полладина-ул. Булаховского, ул. Стеценко – Щербаковского, Харьковская площадь. И работа в этом направлении продолжается», – отметил Николай Поворозник.

Кроме того, Центр организации дорожного движения усиливает сотрудничество с Управлением патрульной полиции в Киеве для регулирования движения на перекрестке.

Николай Поворозник обратился к пешеходам столицы с просьбой учитывать обстоятельства отключения уличного освещения и позаботиться о своей безопасности. В частности, необходимо одевать световозвращающие элементы (фликеры), чтобы быть заметными для водителей в темное время суток. Фликеры можно выбирать в любом виде: браслеты, наклейки, ленты, жилеты, элементы одежды или даже рефлективную одежду. Также не стоит забывать о безопасности ребенка: прикрепите фликер на рюкзак, шапку, обувь и т.д.

«Просим быть особенно внимательными на нерегулируемых пешеходных переходах и соблюдать Правила дорожного движения», – призвал Николай Поворозник.