В ДТЭК рассказали, почему при блекауте светофоры гаснут даже на опасных перекрестках и пешеходных переходах.

В компании ДТЭК Киевские электросети рассказали «Судебно-юридической газете», почему в столице во время отключений энергоснабжения выключают светофоры даже в темное время суток на крайне опасных перекрестках и пешеходных переходах.

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Как отметили в ДТЭК, дело в том, что светофоры питаются от обычных электроподстанций. Светофоры не относятся к категории критической инфраструктуры, поэтому их отключение происходит исходя из «общего подхода к стабилизационным или экстренным отключениям».

Выделить светофоры из общей цепочки линий нет возможности из-за специфики построения столичных электросетей.

Иначе, как отметили в ДТЭК, оператор системы распределения не сможет выполнить те обязательства, которые ставит перед ним энергосистема в ее нынешнем состоянии, то есть не сможет сбалансировать мощность, что может привести к новым авариям и более длительным отключениям.

Единственный случай, как рассказали в ДТЭК, когда светофоры могут не попадать под отключение – это если они питаются от линий, что и объекты критической инфраструктуры. «Тогда они отключены не будут», - отметили в ДТЭК.

Что касается вероятности роста числа ДТП на перекрестках и переходах с отключенными светофорами, то, как сообщили в ДТЭК, этот вопрос «не в компанию».

Отметим, что ранее в патрульной полиции Киева также сообщили, что фактически не могут обеспечить безопасность дорожного движения на перекрестках и переходах с выключенными светофорами, задействовав достаточное количество регуляторов. Вместо регулирования сложных перекрестков в столичной патрульной полиции ввели «патрулирование города экипажами полиции с включенными синими проблесковыми маячками».