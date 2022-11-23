Повальні відключення світла призвели не лише до вимкнення вуличного освітлення, але й до припинення роботи світлофорів. Інколи у таких ситуаціях приходять на допомогу регулювальники, і саме зараз час пригадати, що саме означають їхні жести.

Сигнали регулювальника є обов’язковими для виконання не лише для водіїв, але й для усіх інших учасників дорожнього руху, включаючи пішоходів та велосипедистів. На додаток, вони мають пріоритет перед сигналами світлофора та дорожніми знаками.

Читайте також: У поліції нагадали, що означають жести регулювальника: відео

Насправді зрозуміти жести регулювальника дуже просто. У регулювальника всього три сигнали, а водій бачить цей сигнал з різних сторін перехрестя. Якщо говорити зовсім примітивно, то не можна їхати на живіт та на спину регулювальнику, а також перетинати напрям, вказаний рукою. Піднята вгору рука забороняє рух з усіх напрямків. Нижче фото, яке у спрощеный віршовій формі пояснює жести регулювальника.

Аби ще краще зрозуміти, які жести може показувати регулювальник та як на них реагувати, пропонуємо переглянути серію фотографій нижче:

Також нагадаємо, що відповідно частини другої статті 122 КУпАП проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн).