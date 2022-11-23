Повальные отключения света привели не только к выключению уличного освещения, но и к прекращению работы светофоров. Иногда в таких ситуациях приходят на помощь регулировщики, и именно сейчас пора вспомнить, что именно означают их жесты.

Сигналы регулировщика обязательны для выполнения не только для водителей, но и для всех других участников дорожного движения, включая пешеходов и велосипедистов. Вдобавок, они имеют приоритет перед сигналами светофора и дорожными знаками.

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На самом деле понять жесты регулятора очень просто. У регулировщика всего три сигнала, а водитель видит их с разных сторон перекрестка. Если говорить совсем примитивно, то нельзя ехать на живот и спину регулятору, а также пересекать направление, указанное рукой.

Поднятая вверх рука запрещает движение по всем направлениям. Ниже фото, которое в упрощенной стихотворной форме объясняет жесты регулятора.

Чтобы лучше понять, какие жесты может показывать регулятор и как на них реагировать, предлагаем просмотреть серию фотографий ниже:

Также напомним, что согласно части второй статьи 122 КУоАП проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика влечет наложение штрафа в размере тридцати необлагаемых минимумов (510 грн).