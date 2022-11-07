Проблеми з постачанням електроенергії призвели, у тому числі до відключення світлофорів. Саме тому у поліції нагадали, яке значення мають жести регулювальників.
Жести регулювальника чітко зазначені в ПДР. Коли регулювальник виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність. Орієнтуватись слід на вказівки регулювальника.
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Ось основні пункти ПДР, яким керуються патрульні:
8.3 Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.
8.8.Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення:
- а) руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
- з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;
- б) права рука витягнута вперед:
- з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- в) рука піднята вгору:
- рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.
Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.