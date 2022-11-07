Проблеми з постачанням електроенергії призвели, у тому числі до відключення світлофорів. Саме тому у поліції нагадали, яке значення мають жести регулювальників.

Жести регулювальника чітко зазначені в ПДР. Коли регулювальник виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність. Орієнтуватись слід на вказівки регулювальника.

Читайте також: На генераторі: як мережі АЗС підготувались до відключень електрики

Ось основні пункти ПДР, яким керуються патрульні:

8.3 Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.

8.8.Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення:

а) руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;

б) права рука витягнута вперед:

з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

в) рука піднята вгору:

рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.