Проблемы со снабжением электроэнергией привели, в том числе к отключению светофоров. Именно поэтому в полиции напомнили, какое значение имеют жесты регуляторов.
Жесты регулятора четко указаны в ПДД. Когда регулятор выходит на проезжую часть, то знаки, разметка и светофоры теряют приоритетность. Ориентироваться следует на указания регулятора.
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Вот основные пункты ПДД, которым руководствуются патрульные:
8.3 Сигналы регулятора имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
8.8. Сигналы регулятора. Сигналами регулятора являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:
- а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;
- со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;
- б) правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;
- со стороны груди – всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
- с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;
- в) рука поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.
Регулировщик может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.