Проблемы со снабжением электроэнергией привели, в том числе к отключению светофоров. Именно поэтому в полиции напомнили, какое значение имеют жесты регуляторов.

Жесты регулятора четко указаны в ПДД. Когда регулятор выходит на проезжую часть, то знаки, разметка и светофоры теряют приоритетность. Ориентироваться следует на указания регулятора.

Читайте также: На генераторе: как сети АЗС подготовились к отключениям электричества

Вот основные пункты ПДД, которым руководствуются патрульные:

8.3 Сигналы регулятора имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

8.8. Сигналы регулятора. Сигналами регулятора являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

б) правая рука вытянута вперед:

с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;

со стороны груди – всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;

в) рука поднята вверх:

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Регулировщик может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.