Проблемы с энергоснабжением могут приводить к перебоям в работе АЗС. Некоторые сети уже подготовились к отключению электроэнергии и запаслись генераторами.

Украинские сети АЗС массово устанавливают дизельные генераторы на своих станциях для бесперебойной работы в случае проблем с электроэнергией. Об этом сообщили пресс-службе опрошенных операторов.

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«По состоянию на 25.10.22 г. в нашей сети работает 396 АЗК. На 261 комплексе уже установлены дизель-генераторы, чтобы снабжать АЗК электроэнергией в случае аварийных отключений. Сейчас мы дополнительно закупили еще 43 генератора», - сообщили в ОККО.

Кроме того, по словам представителя этой сети, на 65 автозаправках работают крышные солнечные электростанции, которые в светлое время суток производят электроэнергию для собственных нужд АЗК.

«Все наши работающие АЗС обеспечены 163 генераторами, и поставки еще 35 генераторов компания ожидает в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе сети Аmic, отметив, что сегодня компания обслуживает своих потребителей на 192 АЗС.

Имеются и такие сети, которые установили дизельные генераторы на каждом объекте еще при открытии станций. Среди них – Socar. В настоящее время в сети работает 52 АЗК из 57.

В компании WOG отметили, что на сегодняшний день в сети действующих 359 АЗК, но сколько из них оборудованы дизель-генераторами, не сообщили. «Клиенты всегда могут на нас положиться, если им необходимо заправить автомобиль, согреться теплым напитком или съесть что-нибудь вкусненькое», — прокомментировали в компании.

В то же время в сетях АЗС отметили, что с момента повреждения энергосистемы нашей страны они сразу присоединились к инициативе экономного потребления электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть.

«Проще перечислить, что сейчас светится». Это ценовая стела, подсветка заправки, остальные же носители (внешние, внутренние) отключены», — рассказали в Socar, отметив, что это более 20% экономии электроэнергии, но компания и дальше планирует оптимизировать ее потребление.

«Отключаем наружное освещение АЗС, поддерживаем температуру в помещениях не выше 18 градусов, освещаем торговый зал в шахматном порядке», — поделились некоторыми способами первого этапа оптимизации в Аmic, отметив, что ряд других мер имеет более сложную техническую реализацию и сейчас находится на этапе воплощения.

«На первом этапе реализованные мероприятия позволили оптимизировать потребление электроэнергии на 14,2%. Второй этап понижения потребления позволит сократить потребности сети до 25,9%», — резюмировали в компании.