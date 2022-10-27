Проблеми з енергопостачанням можуть призводити до перебоїв роботи АЗС. Деякі мережі вже підготувались до відключення електроенергії та запаслись генераторами.

Українські мережі АЗС масово встановлюють дизельні генератори на своїх станціях для їхньої безперебійної роботи у разі проблем з електроенергією. Про це виданню enkorr повідомили прес-служби опитаних операторів.

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«Станом на 25.10.22 р. у нашій мережі працює 396 АЗК. На 261 комплексі уже встановлено дизель-генератори, щоб забезпечувати АЗК електроенергією у разі аварійних відключень. Зараз ми додатково закупили ще 43 генератори», — повідомили в ОККО.

Крім того, зі слів представника цієї мережі, на 65 автозаправках працюють дахові сонячні електростанції, які у світлу пору доби виробляють електроенергію для власних потреб АЗК.

«Усі наші працюючі АЗС забезпечені 163 генераторами, й постачання ще 35 генераторів компанія очікує найближчим часом», — повідомили у прес-службі мережі Аmic, зазначивши, що на сьогодні компанія обслуговує своїх споживачів на 192 АЗС.

Є й такі мережі, які встановили дизельні генератори на кожному об’єкті ще при відкриті станцій. Серед них — Socar. Наразі в мережі працює 52 АЗК із 57.

У компанії WOG зазначили, що на сьогоднішній день у мережі діючих 359 АЗК, але скільки з них обладнані дизель-генераторами, не повідомили. «Клієнти завжди можуть на нас покластися, якщо їм необхідно заправити автомобіль, зігрітися теплим напоєм чи з'їсти чогось смачненького», — прокоментували у компанії.

Разом із цим у мережах АЗС зазначили, що з моменту пошкодження енергосистеми нашої країни вони відразу долучилися до ініціативи економного споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на електромережу.

«Простіше перерахувати, що зараз «світиться». Це цінова стела, підсвітка заправки, решту ж носіїв (зовнішні, внутрішні) відключено», — розповіли у Socar, зазначивши, що це більше 20% економії електроенергії, але компанія й надалі планує оптимізувати її споживання.

«Відключаємо зовнішнє освітлення АЗС, підтримуємо температуру у приміщеннях не вище 18 градусів, освітлюємо торговий зал у шаховому порядку», — поділилися деякими способами першого етапу оптимізації в Аmic, зазначивши, що низка інших заходів має складнішу технічну реалізацію і зараз перебуває на етапі втілення.

«На першому етапі реалізовані заходи дали змогу оптимізувати споживання електроенергії на 14,2%. Другий етап зниження споживання дозволить скоротити потреби мережі до 25,9%», — резюмували в компанії.