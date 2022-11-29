Выключенные светофоры в отсутствие электроэнергии в районе уже стали привычным явлением для украинских водителей, но, несмотря на это, с проездом сложных и опасных перекрестков до сих пор возникают сложности.

Проезд перекрестков достаточно четко регламентирован в Правилах дорожного движения. Впрочем, опытные водители соблюдают не только формальные, но и «неписаные» правила. При блэкауте без них сложно обойтись.

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Первое, что нужно делать – существенно снижать скорость перед перекрестком. Обычно на перекрестке есть пешеходные переходы, а при отсутствии освещения в темное время суток людей, которые ими ходят, не всегда хорошо видны. Для многих водителей проезд перекрестков со скоростью 20-30 км/ч стал нормой.

Иногда на сложных и опасных перекрестках стоит регулировщик. Согласно Правилам дорожного движения его сигналы имеют приоритет над сигналами светофора, дорожными знаками и разметкой. Если регулировщика нет, следует ориентироваться на дорожные знаки. Если же и знаки отсутствуют, то перекресток считается равнозначным, а водители руководствуются правилом «помехи вправо». То есть надо пропустить все подъехавшие справа от вас транспортные средства.

“На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение”.

Что касается кругового движения, то на большинстве таких перекрестков преимущество имеют те, кто уже двигается по кругу. Но опять же, смотрите на знаки приоритета – они главные!

Знаки приоритета регламентируют очередность проезда перекрестка.

Еще один немаловажный момент – вежливость. Если на второстепенной дороге уже собралась очередь из машин, желающих пересечь перекресток, а трафик на главной дороге довольно большой – им стоит дать возможность проехать, даже несмотря на знаки приоритета.

Нарушение правил проезда перекрестков, согласно части второй статьи 122 КУоАП, влечет наложение штрафа в размере тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн). Но очень часто игнорирование этих правил может привести к еще более печальным последствиям – например, ДТП.