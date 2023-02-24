В каких случаях водитель может проехать на желтый сигнал светофора и не получить штраф от полиции.

Очень часто сотрудники полиции ожидают недалеко от светофоров, чтобы «поймать» водителя, который не успеет завершить проезд на зеленый свет и вынужденно выезжает на желтый сигнал светофора.

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Водитель получает штраф на сумму 510 грн за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.2 ст.122 КУоАП). Вроде бы и правильно, а вроде бы и не совсем правильно.

Что говорит закон

В соответствии с пунктом 8.1 ПДД регулирование дорожного движения осуществляется посредством, в частности, светофоров. Пунктом 8.7 ПДД предусмотрено, что светофоры предназначены для регулирования движения транспортных средств и пешеходов, имеют световые сигналы зеленого, желтого и красного цветов.

Согласно пункту 8.7.3. ПДД сигналы светофора имеют, в частности, следующие значения: а) зеленый разрешающий движение; в) зеленый мигающий позволяет движение, но информирует о включении запрещающего сигнала; ґ) желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов; е) красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение.

Следовательно, согласно пункту 8.7.3.г ПДД желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов.

В соответствии с пунктом 8.10 ПДД в случае подачи светофором сигнала, запрещающего движение, водители должны остановиться перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линия) или дорожным знаком 5.69 "Место остановки". Если их нет – не ближе 10 м перед светофором или пешеходным переходом. А если и они отсутствуют и во всех остальных случаях – перед перекрестной проезжей частью, не создавая препятствий для движения пешеходов.

Согласно пункту 8.11 ПДД водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 настоящих Правил, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при обеспечении безопасности дорожного движения.

Выводы

Таким образом, толкование конструкции пунктов 8.10 и 8.11 ПДД позволяет заключить, что закон предусматривает возможность проезда светофора на желтый сигнал автомобилем, который еще не пересек местоположение светофора и если водитель не в состоянии остановиться перед ним без применения экстренного торможения.

Следовательно, ПДД предусматривают частные случаи, которые дают право водителю проехать на желтый сигнал светофора. В то же время водитель должен быть внимательным, чтобы кто-то другой не уехал с другой стороны преждевременно.

Если же после такого выезда водитель останавливается полицейским и пытается наложить штраф, водитель должен обосновать свои действия со ссылкой на пункты 8.10 и 8.11 ПДД. Если инспектор продолжает настаивать на вынесении постановления, желательно изложить свои аргументы в виде письменного объяснения.

Если инспектор вынесет в таких обстоятельствах постановление о наложении штрафа, оно противоправно и подлежит отмене в установленном порядке.