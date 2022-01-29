У деяких випадках Правила дорожнього руху дозволяють проїзд на червоний чи жовтий сигнал світлофора. Але таких випадків небагато.

Значення сигналів світлофора регламентуються у Правилах дорожнього руху пунктом 8.7.3. Загальновідомо, що червоний сигнал світлофора забороняє рух, але варто нагадати, що до заборонених сигналів також відноситься і жовтий (якщо він не мигає).

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Забороненим сигналом, згідно з пунктом 8.7.3. (є), також вважається поєднання червоного і жовтого сигналів. Окрім цього, заборонено проїзд у зазначеному напрямку, якщо додаткова секція світлофору не ввімкнена.

За проїзд на заборонений сигнал світлофора, згідно з частиною другою статті 122 КУпАП, передбачене накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). Також важливо, що штраф може бути оформлено як стосовно водія, який скоїв порушення, так і стосовно власника автомобіля (якщо це порушення було зафіксовано на камеру).

До виключень, які дозволяють рух на заборонений сигнал світлофору, варто віднести пункт 8.11. Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Цей пункт стає особливо актуальним узимку за поганих дорожніх умов, адже гальмівний шлях на снігу або льоду суттєво збільшується. Тож за умови слизької поверхні на перехресті деколи можна проїхати на жовтий чи навіть червоний, щоб не створити ДТП. Але за цієї умови краще попередити про цей маневр інших учасників руху світловим та звуковим сигналом.

Щоб здалеку можна було помітити сигнали світлофора, на деяких з них встановлюють додаткову кольорову ілюмінацію, яка вмикається разом з сигналом. Фото kyivcity.gov.ua

Також рух на заборонений сигнал світлофору дозволяється транспортним засобам з увімкненими проблисковими маячками синього або червоного кольору. Це регламентується пунктом Правил 3.1. Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожнього руху стверджує, що водій має право відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян. Найчастіше цей пункт трактують як такий, що дозволяє відступати від Правил, аби уникнути ДТП, врятувати людину тощо.

Ще один важливий пункт – перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора. Це регламентується пунктом Правил 8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Тобто якщо світлофор горить червоним, а регулювальник показує сигнал який дозволяє рух – водій повинен рухатись у відповідному напрямку.