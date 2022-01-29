В некоторых случаях Правила дорожного движения разрешают проезд на красный или желтый сигнал светофора. Но таких случаев немного.

Значение сигналов светофора регламентируются в Правилах дорожного движения пунктом 8.7.3. Общеизвестно, что красный сигнал светофора запрещает движение, но стоит напомнить, что к запрещающим сигналам относится и желтый (если он не мигает).

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Запрещающим сигналом, согласно пункту 8.7.3. (е), также считается сочетание красного и желтого сигналов. Кроме этого, запрещен проезд в указанном направлении, если дополнительная секция светофора не включена.

За проезд на запрещающий сигнал светофора, согласно части второй статьи 122 КУоАП предусмотрен штрафа в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Также важно, что штраф может быть оформлен как в отношении водителя, совершившего нарушение, так и в отношении владельца автомобиля (если это нарушение было зафиксировано на камеру видеофиксации).

К исключениям, которые позволяют движение на запрещенный сигнал светофора, стоит отнести пункт 8.11. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 этих Правил, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Этот пункт становится особенно актуальным зимой при плохих дорожных условиях, ведь тормозной путь на снегу или льду существенно увеличивается. Поэтому при скользкой поверхности на перекрестке порой можно проехать на желтый или даже красный, чтобы не создать ДТП. Но при этом лучше предупредить об этом маневре других участников движения световым и звуковым сигналом.

Чтобы издалека можно было заметить сигналы светофора, на некоторых из них устанавливают дополнительную цветную иллюминацию, которая включается вместе с сигналом. Фото kyivcity.gov.ua

Также движение на запрещенный сигнал светофора разрешается транспортным средствам с включенными проблесковыми маячками синего или красного цвета. Это регламентируется пунктом 3.1 Правил. Водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10 – 18, 26, 27 и пункта 28.1 этих Правил при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожного движения гласит, что водитель имеет право отступать от требований законодательства в условиях действия непреодолимой силы или если другими способами невозможно предотвратить собственную гибель или увечье граждан. Чаще всего этот пункт трактуют как таковой, который позволяет отступать от Правил, чтобы избежать ДТП, спасти человека и тому подобное.

Еще один важный пункт – преимущество сигналов регулировщика над сигналами светофора. Это регламентируется пунктом Правил 8.3. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для исполнения. То есть если светофор горит красным, а регулировщик показывает сигнал, который позволяет движение – водитель должен двигаться в соответствующем направлении.