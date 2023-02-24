В яких випадках водій може проїхати на жовтий сигнал світлофора і не отримати за це штраф від поліції?

Дуже часто працівники поліції очікують неподалік світлофорів, щоб «спіймати» водія, який не встигне завершити проїзд на зелене світло та вимушено виїжджає на жовтий сигнал світлофора.

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Водій одразу отримує штраф на суму 510 грн за проїзд на заборонний сигнал світлофора (ч.2 ст.122 КУпАП). Начебто й правильно, а начебто й не зовсім правильно.

Що каже закон

Відповідно до пункту 8.1 ПДР регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою, зокрема, світлофорів. Пунктом 8.7 ПДР передбачено, що світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого та червоного кольорів.

Згідно з пунктом 8.7.3. ПДР сигнали світлофора мають, зокрема, такі значення: а) зелений дозволяє рух; в) зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про увімкнення заборонного сигналу; ґ) жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів; е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, забороняє рух.

Отже, відповідно до пункту 8.7.3.ґ ПДР жовтий сигнал забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів.

Відповідно до пункту 8.10 ПДР у разі подання світлофором сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія) або дорожнім знаком 5.69 “Місце зупинки”. Якщо їх немає – не ближче 10 м перед світлофором чи пішохідним переходом. А якщо і вони відсутні та в усіх інших випадках – перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів.

Згідно з пунктом 8.11 ПДР водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху.

Висновки

Таким чином, тлумачення конструкції пунктів 8.10 та 8.11 ПДР дає змогу зробити висновок, що закон передбачає можливість проїзду світлофора на жовтий сигнал автомобілем, який ще не перетнув місце розташування світлофора і якщо водій не в змозі зупинитися перед ним без застосування екстреного гальмування.

Отже, ПДР передбачають окремі випадки, які надають право водію проїхати на жовтий сигнал світлофора. Водночас водій повинен бути уважним, щоб хтось інший не виїхав з іншого боку передчасно.

Якщо ж після такого виїзду водія зупиняє поліцейський та намагається накласти штраф, водій повинен обґрунтувати свої дії із посиланням на пункти 8.10 та 8.11 ПДР. Якщо ж інспектор продовжує наполягати на винесенні постанови, бажано викласти свої аргументи у вигляді письмового пояснення.

Якщо інспектор винесе у таких обставинах постанову про накладення штрафу, вона є протиправною та підлягає скасування у встановленому порядку.