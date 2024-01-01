Что делать водителям при отключении света и неработающих светофорах

На балансе столичного Центра организации дорожного движения сейчас находится 733 светофорных объекта. Более 200 из них оснащены аккумуляторами, которые обеспечивают работу светофоров в течение 1–3 часов. Еще на 42-х сложных перекрестках установлены шкафы резервного питания, которые могут предоставлять питание для работы светофорных объектов до 24 часов, в зависимости от количества светофоров на объекте.

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В организации призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения во время отключений в Киеве. Даже подготовили список советов: