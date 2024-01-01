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Что делать водителям при отключении света и неработающих светофорах

Отключения электричества приводят к повышению опасности на дорогах. Неработающее освещение улиц и светофоры требуют от водителей больше внимания и сосредоточенности.
Как ездить при отключении света и неработающих светофорах - Auto24

Что делать при отключении светофоров

Евгений Гудущан
logo20 мая, 16:50
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На балансе столичного Центра организации дорожного движения сейчас находится 733 светофорных объекта. Более 200 из них оснащены аккумуляторами, которые обеспечивают работу светофоров в течение 1–3 часов. Еще на 42-х сложных перекрестках установлены шкафы резервного питания, которые могут предоставлять питание для работы светофорных объектов до 24 часов, в зависимости от количества светофоров на объекте.

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В организации призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения во время отключений в Киеве. Даже подготовили список советов:

  • Снижайте скорость перед перекрестком. Оптимальной скоростью для пересечения считается 20-30 км/ч.
  • Обычно на сложных перекрестках стоит регулировщик – его сигналы имеют приоритет над дорожными знаками и разметкой.
  • Если регулировщик отсутствует, главный ориентир – дорожные знаки.
  • В случае отсутствия дорожных знаков перекресток считается равнозначным. В таком случае водители руководствуются "правилом правой руки" – надо пропустить все транспортные средства, которые подъехали справа от вас. Это правило не применяется на круговых развязках.
  • На перекрестке с круговым движением преимущество имеют те, кто уже движется по кругу.
  • Водители, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении.
  • Переходя дорогу по пешеходному переходу при не работающем светофоре, следует остановиться на краю проезжей части дороги, оценить расстояние и скорость приближающихся автомобилей,. Убедитесь в том, что водитель вас увидел и готов пропустить.
  • Пешеходам и велосипедистам в темное время суток всегда следует надевать светоотражающие элементы и пользоваться фонарями.
  • Водителям автотранспорта не забывать включать дневные ходовые огни или фары ближнего света.
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